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Сиренко: Я готовлюсь к тяжелому испытанию

Бокс
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Боксер поговорил о ближайшем бое

Сиренко: Я готовлюсь к тяжелому испытанию
Новина українською

Накануне стало известно, что Владислав Сиренко (14-0, 13 КО) в декабре в Киеве в бою с Константином Довбищенко (7-8-1, 4 КО) поспорит за вакантный титул WBC Asia.

"Круто наконец-то узнать дату возвращения на ринг. И тем более рад знать, что бой будет титульным.

Когда узнал, что бой будет именно с Довбищенко, то искренне обрадовался. Уверен, что у нас с ним получится зрелищное противостояние.

Костя отнюдь не простой соперник. Он очень устойчив, упрямый и опытный. Все эти качества он ярко показал в боях, которые я видел. Я готовлюсь к тяжелому испытанию", - приводит слова Сиренко промоутерская компания ULions Boxing Promotion.

Подопечный Джеймса Али Башира в последнем бою в августе техническим нокаутом прошел Павла Кроленко.

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В статье: Владислав Сиренко Бокс
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