Сиренко: Я готовлюсь к тяжелому испытанию

Накануне стало известно, что Владислав Сиренко (14-0, 13 КО) в декабре в Киеве в бою с Константином Довбищенко (7-8-1, 4 КО) поспорит за вакантный титул WBC Asia.

"Круто наконец-то узнать дату возвращения на ринг. И тем более рад знать, что бой будет титульным.

Когда узнал, что бой будет именно с Довбищенко, то искренне обрадовался. Уверен, что у нас с ним получится зрелищное противостояние.

Костя отнюдь не простой соперник. Он очень устойчив, упрямый и опытный. Все эти качества он ярко показал в боях, которые я видел. Я готовлюсь к тяжелому испытанию", - приводит слова Сиренко промоутерская компания ULions Boxing Promotion.

Подопечный Джеймса Али Башира в последнем бою в августе техническим нокаутом прошел Павла Кроленко.