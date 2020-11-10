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Сиренко: Я готовлюсь к тяжелому испытанию
Боксер поговорил о ближайшем бое
Накануне стало известно, что Владислав Сиренко (14-0, 13 КО) в декабре в Киеве в бою с Константином Довбищенко (7-8-1, 4 КО) поспорит за вакантный титул WBC Asia.
"Круто наконец-то узнать дату возвращения на ринг. И тем более рад знать, что бой будет титульным.
Когда узнал, что бой будет именно с Довбищенко, то искренне обрадовался. Уверен, что у нас с ним получится зрелищное противостояние.
Костя отнюдь не простой соперник. Он очень устойчив, упрямый и опытный. Все эти качества он ярко показал в боях, которые я видел. Я готовлюсь к тяжелому испытанию", - приводит слова Сиренко промоутерская компания ULions Boxing Promotion.
Подопечный Джеймса Али Башира в последнем бою в августе техническим нокаутом прошел Павла Кроленко.
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