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Лопес хочет стать абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях
Американец собирается переписать историю
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) после сенсационной победы над Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) озвучил свою новую цель.
"Мне 23 года, я абсолютный чемпион мира. Я бы хотел подняться в первый полусредний вес и сделать то, что еще никто никогда не смог - стать абсолютным чемпионом в двух весовых категориях. Это легендарное достижение", - сказал Лопес.
По словам Лопеса, в случае проведения боя в легком весе его следующим соперником может стать Девин Хэйни, Райан Гарсия или Жервонта Дэвис. В первом полусреднем весе Теофимо интересует победитель боя между Хосе Рамиресом и Джошем Тэйлором.
Ожидается, что Теофимо Лопес вернется на ринг в марте или апреле.
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