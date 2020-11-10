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Лопес хочет стать абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях

Бокс
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Американец собирается переписать историю

Лопес хочет стать абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) после сенсационной победы над Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) озвучил свою новую цель.

"Мне 23 года, я абсолютный чемпион мира. Я бы хотел подняться в первый полусредний вес и сделать то, что еще никто никогда не смог - стать абсолютным чемпионом в двух весовых категориях. Это легендарное достижение", - сказал Лопес.

По словам Лопеса, в случае проведения боя в легком весе его следующим соперником может стать Девин Хэйни, Райан Гарсия или Жервонта Дэвис. В первом полусреднем весе Теофимо интересует победитель боя между Хосе Рамиресом и Джошем Тэйлором.

Ожидается, что Теофимо Лопес вернется на ринг в марте или апреле.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
Fightnews.info

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