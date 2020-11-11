Сауль Альварес стал свободным агентом. Что дальше?

Оригинал статьи – Дэн Рафаэль, BoxingScene

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Сауль Альварес, которого многие авторитетные издания ставят на первую позицию в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, к 30 годам стал чемпионом мира в четырех дивизионах – от первого среднего веса до полутяжелого. Канело готов драться в любой из этих весовых категорий, за исключением полутяжелой.

Фактически, в трех последних боях Альварес каждый раз выходил на ринг в новой весовой категории – в 2018-м в третьем раунде Сауль нокаутировал Рокки Филдинга в лимите второго среднего веса, затем в среднем весе объединил титулы после победы единогласным решением судей над Дэниелом Джейкобсом, а в ноябре прошлого года в 11-м раунде зрелищно нокаутировал Сергея Ковалева и отобрал у россиянина пояс WBO в полутяжелом весе.

Альварес – главный манимэйкер современного бокса. Это значит, что любой боксер из трех весовых категорий, перечисленных выше, подписывая контракт на бой с Канело, автоматически получает крупнейший гонорар в карьере.

До прошлой недели Альварес был связан контрактом на 365 миллионов долларов на 11 боев за 5 лет с Golden Boy Promotions и стриминговым сервисом DAZN. Но мексиканец внезапно стал свободным агентом несмотря на то, что по договору ему оставалось провести еще 8 боев, за которые он должен был получить 280 миллионов в американской валюте.

Альварес ушел, потому что ему самому хотелось контролировать свою карьеру, не говоря уже о том, что в течение последних нескольких лет у него были очень плохие отношения с Golden Boy, потому что DAZN в своем отчаянном желании третьего боя между Канело и Геннадием Головкиным, не одобрял некоторых соперников Альвареса. Мексиканец был готов сразиться с непобежденными обладателями титулов в суперсреднем весе Каллумом Смитом и Билли Джо Сондерсом, но DAZN не одобрил их, если бы только Альварес не согласился на резкое сокращение своего 35-миллионного гонорара.

Альварес утверждал, что у DAZN не было договорного права одобрять или не одобрять его оппонентов, поэтому дела пошли наперекосяк, и это было одной из причин, по которым Канело в сентябре подал иск о нарушении контракта против Golden Boy, генерального директора компании Оскара Де Ла Хойи и DAZN.

Несмотря на попытки примирения, на прошлой неделе стороны достигли соглашения, которое поставило точку в судебном процессе и сделало Альвареса свободным агентом, хотя Golden Boy и DAZN продолжат работать вместе.

Итак, что же теперь будет делать Альварес? Похоже, что Сондерс и Смит вряд ли станут соперниками Канело, поскольку они связаны с другим штатным промоутером DAZN – Эдди Хирном из Matchroom Boxing, хотя тот же Смит предположительно сотрудничает с Хирном по схеме «бой за боем». Стоит понимать, что американская боксерская публика мало знакома со Смитом и Сондерсом, что не гарантирует серьезную прибыль в продаже платных трансляций.

Вероятно, из списка потенциальных соперников Альвареса стоит исключить и титулованного чемпиона среднего веса Деметриуса Андраде, который также сотрудничает с Хирном и DAZN. К тому же, Канело никогда не проявлял серьезного интереса к этому боксеру.

Свобода действий Альвареса также означает, что в обозримом будущем мы не увидим третий бой с Головкиным, потому что у казаха остается два поединка по контракту с DAZN, с которым GGG начал сотрудничать в основном ради того, чтобы в третий раз сойтись на ринге с Канело. И теперь ему не повезло.

Альварес в 30 лет находится на пике карьеры и является крупнейшей звездой мирового бокса – ему нужны бои, которые фанаты бокса захотят посмотреть, поскольку Канело планирует вернуться к традиционной модели с оплатой за просмотр, а не с ежемесячной подпиской, как у DAZN. Маловероятно, что Альварес подпишет контракт с другим промоутером, пусть даже и на короткий срок. Похоже, Канело пойдет по пути Флойда Мейвезера, который с помощью собственной компании продвигал свои бои, хотя сделка с одним из сетевых гигантов тоже имеет смысл.

Компания Showtime, под эгидой которой Канело провел пять боев, включая его самый крупный PPV-поединок против Флойда Мэйвезера, определенно заинтересована в возобновлении сотрудничества с мексиканцем. Fox, которая, как и Showtime, работает с Premier Boxing Champions, тоже может быть заинтересована. То же самое касается ESPN и Top Rank.

Один источник, близкий к Альваресу, также предположил, что, возможно, его боями мог бы заинтересоваться телеканал HBO, который в конце 2018 года закрыл свое боксерское направление после 45 лет вещания. Сейчас же в HBO неофициально не исключили возвращения в бокс.

Но где бы не оказался Альварес, кто мог бы стать для него наилучшим соперником? Канело говорит, что хочет драться 19 декабря, хотя эта дата еще не подтверждена.

Ниже пять наиболее предпочтительных вариантов для Альвареса. Некоторые из них более реалистичны, некоторые кажутся маловероятными.

Давид Бенавидес (23-0, 20 КО). Безусловно, бой Канело с Бенавидесом гарантирует зрелище. Это будет поединок мексиканца против американца мексиканского происхождения, так что большое количество проданных платных трансляций гарантировано. 23-летний Бенавидес, двукратный чемпион мира в суперсреднем весе, всегда выдает зрелищные бои, а его общительный характер мог бы стать хорошим плюсом для раскрутки поединка. Бенавидес в августе перед боем с Роамером Алексисом Ангуло провалил взвешивание и лишился титула, но хорошо выглядел на ринге, нокаутировав соперника в 10-м раунде. Он силен, интересен для публики, у него нет подтвержденного боя, и, вероятно, его запросы по гонорару впишутся в бюджет.

Жермалл Чарло (31-0, 22 КО). Чарло, сотрудничающий с Premier Boxing Champions, владеет титулом WBC в среднем весе, так что бой с Альваресом может стать объединительным, если Канело захочет драться в этой весовой категории. Конечно, мексиканец мог бы заставить Чарло подняться во второй средний вес, чтобы побороться за титул чемпиона мира во второй весовой категории, если Канело предпочитает провести бой в 168 фунтах. В любом случае, это был бы хороший поединок. Чарло – потрясающий оратор, который наверняка преуспеет в раскрутке платных трансляций. Его недавний бой с Сергеем Деревянченко собрал чуть более 100 тысяч платных трансляций. Не самый выдающийся показатель, но с учетом ситуации в мире это вполне неплохо. Чарло мог бы стать серьезной угрозой для Альвареса.

Артур Бетербиев (15-0, 15 КО). Если Альварес, который никогда не отказывался от новых вызовов, хочет вернуться в полутяжелый вес, то ему стоит столкнуться с королем дивизиона. Бетербиев – линейный и объединенный чемпион с огромной ударной силой и 100-процентным показателем нокаутов. Без сомнений, это был бы опасный бой для Альвареса. Это не может не нравиться. Тем не менее, этот бой в ближайшее время вряд ли состоится. Бетербиев находится на контракте с Top Rank и проводит свои бои на ESPN, он малоизвестен в США и у него на январь уже запланирована защита титулов.

Калеб Плант (20-0, 12 КО). Плант владеет титулом в суперсреднем весе, а его карьеру ведет Premier Boxing Champions. Именно Калеба называют фаворитом на бой с Альваресом в декабря, хотя нет уверенности, что это произойдет. Плант непобедим, у него есть титул, он на пике карьеры, он отличный и универсальный боец. Вероятно, это был бы хороший бой, хотя Плант больше склонен боксировать, чем бить.

Дмитрий Бивол (17-0, 11 КО). Бивол – чемпион мира в полутяжелом весе, но он слишком мал для этой весовой категории. Он неоднократно говорил, что готов драться с Альваресом в полутяжелом весе или даже спуститься во второй средний вес и провести бой там. Хотя россиянин провел два последних боя на DAZN и Matchroom Boxing, он не привязан к промоутерам и трансляторам, поэтому он доступен для Альвареса. Бивол в перспективе может войти в топ-10 лучших боксеров мира, он выдающийся боксер, но почти не имеет фанатов в Северной Америке. Этот бой вряд ли соберет большие цифры.