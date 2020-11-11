Бой Альварес – Плант не состоится

На этой неделе американские СМИ поспешили объявить, что Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) 19 декабря проведет бой с чемпионом IBF в суперсреднем весе Калебом Плантом (20-0, 12 КО).

Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер опроверг эту информацию. Согласно источнику, переговоры сорвались из-за ограниченных сроков на раскрутку боя.

Альварес и его менеджер Эдди Рейносо сосредоточились на трех кандидатурах – Каллуме Смите, Билли Джо Сондерсе и Геннадии Головкине, с которым Канело ранее провел два боя (ничья и победа решением судей).

Сауль Альварес с недавних пор стал свободным агентом – лучший боксер современности по версии The Ring больше не сотрудничает с Golden Boy Promotions и сервисом DAZN.