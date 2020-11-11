Промоутер Пулева: Мы думаем только о бое с Джошуа

12-го декабря боксер Энтони Джошуа будет защищать титул IBF в поединке против Кубрата Пулева, однако сторона британца уже активно обсуждает потенциальный бой с Тайсоном Фьюри.

Менеджер Пулева, Ивайло Готцев, считает, что Джошуа напрасно не воспринимает болгарина всерьез.

"Мы думаем только о битве с Джошуа. А Энтони и его промоутер думают о Фьюри. Что ж, мы позволяем им делать эту ошибку".

"В боксе не стоит смотреть своему следующему сопернику за спину. Мы видели много таких случаев", - сказал Готцев.

Ранее Джошуа дал понять, что после победы над Пулевым намерен драться с Фьюри за объединение поясов супертяжелого веса.