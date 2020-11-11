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Промоутер Пулева: Мы думаем только о бое с Джошуа
Болгарин жаждет этого поединка
12-го декабря боксер Энтони Джошуа будет защищать титул IBF в поединке против Кубрата Пулева, однако сторона британца уже активно обсуждает потенциальный бой с Тайсоном Фьюри.
Менеджер Пулева, Ивайло Готцев, считает, что Джошуа напрасно не воспринимает болгарина всерьез.
"Мы думаем только о битве с Джошуа. А Энтони и его промоутер думают о Фьюри. Что ж, мы позволяем им делать эту ошибку".
"В боксе не стоит смотреть своему следующему сопернику за спину. Мы видели много таких случаев", - сказал Готцев.
Ранее Джошуа дал понять, что после победы над Пулевым намерен драться с Фьюри за объединение поясов супертяжелого веса.
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