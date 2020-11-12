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Аналитик ESPN назвал идеального соперника для Ломаченко

Бокс
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Этот бой стал бы грандиозным событием в мире бокса

Аналитик ESPN назвал идеального соперника для Ломаченко
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Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей потерпел шокирующее поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

Известный комментатор и аналитик ESPN Макс Келлерман считает, что Ломаченко стоит провести бой с чемпионом мира в двух весовых категориях Жервонтой Дэвисом.

"Против кого вы бы хотели увидеть следующий бой Жервонты Дэвиса? У меня есть для вас ответ. Я бы хотел, чтобы Жервонта в следующем бою подрался с Ломаченко.

Они оба выступают во втором полулегком и легком весах. Ломаченко возвращается после жесткого поражения от Лопеса, а Танк одержал яркую победу. Я помню первое поражение Ломаченко, которое он потерпел от Орландо Салидо. Уже в следующем бою он подрался с Гэри Расселлом-младшим и сводил его в школу. Я хочу увидеть бой Ломаченко с Дэвисом", - сказал Келлерман.

Сам Жервонта Дэвис в сентябре заявлял, что его бой с Василием Ломаченко состоится не ранее 2021-2022 года.

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В статье: Василий Ломаченко Жервонта Дэвис
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Источник:
Fightnews.info

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