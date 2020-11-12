  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Альварес проведет бой с победителем Суперсерии
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альварес проведет бой с победителем Суперсерии

Бокс
(1 голосов)

Канело узнал имя своего соперника

Альварес проведет бой с победителем Суперсерии
Новина українською

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) 19 декабря в Арлингтоне (штат Техас) на арене AT&T Stadium проведет бой с чемпионом WBA Super во втором среднем весе и победителем второго сезона Суперсерии Каллумом Смитом (27-0, 19 КО), сообщает ESPN Deportes.

Ожидается, что помимо титула Смита на кону будут стоять вакантный пояс WBC и титул журнала The Ring.

Бой против Смита станет для Альвареса первым после ухода из Golden Boy Promotions и сервиса DAZN. Тем не менее, свой следующий бой Канело в статусе свободного агента снова проведет на DAZN, а промоутером вечера бокса выступит Эдди Хирн из Matchroom Boxing.

Сауль Альварес в последний раз выходил на ринг осенью прошлого года, когда в 11-м раунде нокаутировал чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сауль Альварес Каллум Смит
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...