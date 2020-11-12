Альварес проведет бой с победителем Суперсерии

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) 19 декабря в Арлингтоне (штат Техас) на арене AT&T Stadium проведет бой с чемпионом WBA Super во втором среднем весе и победителем второго сезона Суперсерии Каллумом Смитом (27-0, 19 КО), сообщает ESPN Deportes.

Ожидается, что помимо титула Смита на кону будут стоять вакантный пояс WBC и титул журнала The Ring.

Бой против Смита станет для Альвареса первым после ухода из Golden Boy Promotions и сервиса DAZN. Тем не менее, свой следующий бой Канело в статусе свободного агента снова проведет на DAZN, а промоутером вечера бокса выступит Эдди Хирн из Matchroom Boxing.

Сауль Альварес в последний раз выходил на ринг осенью прошлого года, когда в 11-м раунде нокаутировал чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева.