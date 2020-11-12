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Фьюри: Мог бы засудить Уайлдера на 100 миллионов
Перепалка двух супертяжей продолжается
Накануне стало известно, что Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) решил в суде отстаивать свое право на третий бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). Ответ британца не заставил себя ждать.
"Деонтей Уайлдер пытался меня опорочить всей той ерундой, которую обо мне говорил. Будь я как остальные, я бы, вероятно, подал на него в суд за клевету примерно на 100 миллионов долларов, но я не особо заинтересован в подобных вещах.
За то, что он наговорил, он никогда не получит от меня еще один бой", - цитирует Фьюри BoxingScene.
Тайсон Фьюри 5 декабря проведет первую защиту титула WBC, а его соперником должен стать экс-чемпион Европы Агит Кабайел. О планах Деонтея Уайлдера на данный момент ничего не известно.
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