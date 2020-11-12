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Российский промоутер: Уровень бокса Усика в миллиард раз выше, чем у Уайлдера
Мнение Андрея Рябинского
Александр Усик (18-0, 13 КО) в октябре в своем втором бою в супертяжелом весе единогласным решением судей прошел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) и подтвердил статус претендента на титул WBO.
"Усик – суперкрутой боксер, тут нет вопросов. Он прекрасно разобрал Чисору. У Александра просто запредельный уровень, у него отличная школа бокса.
Если говорить об уровне бокса, то у Усика он в миллиарды раз выше, чем у того же Уайлдера", - говорит президент промоутерской компании Мир бокса.
Ожидается, что Александр Усик начнет 2021 год боем с Джозефом Паркером и Дэниелом Дюбуа, если Энтони Джошуа договорится о поединке с Тайсоном Фьюри.
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