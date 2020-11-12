Уайт: Не думаю, что у Поветкина коронавирус

Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) и Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) 21 ноября должны были провести реванш, однако россиянин попал в больницу с положительным тестом на коронавирус. Эта ситуация привела к переносу боя на 30 января 2021 года.

"Лично я не думаю, что у него COVID. Похоже ему просто нужно больше времени на подготовку, потому что он получил слишком много урона в первом бою. Он взял продолжительный отдыха после поединка, тогда как я, даже несмотря на досрочное поражение, сразу же вернулся к тренировкам.

Я набрал отличную форму, так что не могу сейчас послать все к чертям. Буду продолжать держать движок разогретым и тренироваться, просто не настолько усиленно.

Они хотят больше времени – ну и пусть. Значит, у меня тоже будет больше времени, чтобы подготовиться и стать еще лучше", - сказал Уайт в интервью британским СМИ.

В первом бою Поветкин в августе нокаутировал Уайта апперкотом в пятом раунде.