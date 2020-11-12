7 боев, которые сделали Майка Тайсона суперзвездой бокса. ВИДЕО

Майк Тайсон дебютировал на профи-ринге в 1985 году, а уже в 1986 году стал самым молодым чемпионом мира в истории супертяжелого веса. Позже «Железный Майк» соберет в своих руках все титулы в хэвивейте, но в 1991-м году попадет в тюрьму и больше никогда не будет прежним.