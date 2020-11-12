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Фьюри: Снимаю шляпу за то, как Джошуа отреагировал на поражение

Бокс
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Тайсон сравнил его с Уайлдером

Фьюри: Снимаю шляпу за то, как Джошуа отреагировал на поражение
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Боксер Тайсон Фьюри заявил, что его вероятный соперник Энтони Джошуа достойно принял поражение от Энди Руиса, которое было первым в профессиональной карьере.

"Снимаю шляпу за то, как он тогда отреагировал на поражение. Достойно. Я надеюсь, что если проиграю, то смогу вести себя таким же образом".

"Да, он мой возможный соперник и конкурент, но он себя показал настоящим мужиком. Никаких оправданий после неудачи. А не как у Уайлдера или Хэя".

"Почти все, кто проигрывает, сразу про травму ноги или плеча вспоминают. Очень хочу, чтобы в 2021 году мы с Джошуа, находясь на пике наших карьеры, провели два боя", - сказал Фьюри.

Деонтей Уайлдер, проиграв бой Фьюри, сперва заявлял, что виноват тяжелый костюм, в котором он выходил в ринг, а затем предположил, что его воду отравили.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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Источник:
Sport.ua

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