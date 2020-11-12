Редкач: Важно, чтобы вы осознали причину поражения, иначе оно повторится

34-летний украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) рассказал о том, что нужно, чтобы добыть славу.

"Поражение — не позор. Важно, чтобы вы осознали его причины, иначе оно может повториться. Слава никому не достается просто так. Вы должны ее заслужить", — написал Редкач.

В своем последнем поединке, который состоялся 25-го января 2020-го года, Редкач проиграл американцу Дэнни Гарсии единогласным решением судей.