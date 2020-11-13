Лопес: Выиграл у Ломаченко 9 раундов из 12

Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в октябре сенсационно остановил Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

"Пересматривал ли я бой? Я не пересматривал. Я не пересматриваю свои бои. Некоторые смотрю, некоторые нет. Мне просто не нравится их смотреть. Я уже и так знаю, что я делал правильно, а что нет.

Мой счёт поединка 9-3. Я думаю, это то, что на самом деле было. Это был хороший бой. Так и было. Было тяжело в начале, потому что трудно противостоять тому, кто не хочет идти на контакт с тобой. Подобные бои очень тяжелы", - сказал Лопес.

Теофимо Лопес не планирует давать реванш Василию Ломаченко, а его главной целью является победитель боя в полусреднем весе между Хосе Рамиресом и Джошем Тэйлором.