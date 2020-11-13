Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лопес: Выиграл у Ломаченко 9 раундов из 12
Согласны с американцем?
Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в октябре сенсационно остановил Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.
"Пересматривал ли я бой? Я не пересматривал. Я не пересматриваю свои бои. Некоторые смотрю, некоторые нет. Мне просто не нравится их смотреть. Я уже и так знаю, что я делал правильно, а что нет.
Мой счёт поединка 9-3. Я думаю, это то, что на самом деле было. Это был хороший бой. Так и было. Было тяжело в начале, потому что трудно противостоять тому, кто не хочет идти на контакт с тобой. Подобные бои очень тяжелы", - сказал Лопес.
Теофимо Лопес не планирует давать реванш Василию Ломаченко, а его главной целью является победитель боя в полусреднем весе между Хосе Рамиресом и Джошем Тэйлором.
Популярное сейчас
- Десна может усилиться бывшим игроком Шахтера
- Винницкая Нива снова может прекратить существование
- Месси забил гол за Аргентину, но VAR отменил и подарил Парагваю ничью - ВИДЕО
- Усик посетил тренировку сборной Украины
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО