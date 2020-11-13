Хирн: Сторона Ломаченко хотела сняться накануне боя с Теофимо Лопесом из-за травмы плеча

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что менеджер Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) Эгис Климас хотел, чтобы украинец снялся с боя за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе против Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) из-за травмы плеча.

"Я очень высоко ценю Ломаченко. Я считаю его хорошим парнем и бойцом.

Я не думаю, что сделал отличный прогноз на бой Ломаченко – Лопес, когда сказал, что Василий выиграет в каждом раунде. Это была ошибка. Я проснулся в воскресенье, посмотрел в свой телефон и не мог поверить глазам.

Одно я могу сказать наверняка. Я общался с Эгисом Климасом, и он сказал, что хотел, чтобы они снялись с боя из-за травмы плеча. Но они переживали, что могут больше не получить такой возможности. Впрочем, это неважно.

Что сделал Лопес? Он вышел в ринг с верой в себя и сделал то, что обещал. Теофимо выставил бы себя очень глупым, если бы проиграл каждый раунд, но в тот вечер он был слишком хорош. Лопес заслужил много уважения", – приводит слова Хирна Tribuna со ссылкой на ютуб-канал Fino Boxing.

Напомним, что Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей – 119-109, 117-111, 116-112.