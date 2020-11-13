Лопес: Я перебоксировал Ломаченко со сломанной ногой

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) подробно рассказал Fight Disciples о повреждениях, которые мешали ему перед и во время поединка с Василием Ломаченко (14-2, 10 КО). Ну а также у него спросили, как эту победу празднует Лопес-старший:

"Отец пересматривает бой каждый день, по два раза в день. Ну и, думаю, он уже заглядывает в следующий год, с кем мы там встретимся. Ну а пока он наслаждается. Думаю, он заслуживает звания тренер года за эту победу.

Что у меня были за проблемы со здоровьем? Я делал МРТ и рентген ноги, у меня были проблемы с кистью. Да и сейчас кисть меня беспокоит. Мне кололи кортизон. Когда я приеду в Лос-Анджелес, чтобы мне сняли швы с ноги, то поговорю и по поводу руки. Мне все еще больно, когда я напрягаю ее. Мы делали МРТ и мне сказали, что все в порядке, но в неделю боя мне сказали, что у меня частичный разрыв. Мой врач всю неделю боя работал над всем, что меня беспокоило: над плечом, над кистью, над ногой – над всем. С плечом потом все было в порядке.

Но вот нога. Мне понадобилась операция. Мне сказали, что на восстановление нужно 5-6 недель.

Короче говоря, я приехал на операцию, врачи думали, что у меня там частичный разрыв, но оказалось, что полноценный. К тому же, у меня там была трещина.

Можно ли считать, что я побил Ломаченко со сломанной ногой? Да. Об этом я и говорю. Но это спорт. Я получил эту травму до боя. Чтобы повреждение беспокоило меня меньше мы заказали особую обувь. Ее не было в США и нам доставили ее из Британии. Она была, практически, с коробки. Также я был в двух носках. Мы пытались сделать все, потому что понимали, что Ломаченко будет много двигаться. Ну и справились мы отлично.

Ну и еще – когда адреналин тебя захлестывает, то ты многого не чувствуешь".