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Теофимо Лопес: Хочу биться за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе

Бокс
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Перспективные планы

Теофимо Лопес: Хочу биться за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе
UA-Футбол
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что хочет перейти в следующую весовую категорию. Его слова цитирует FightNews:

"Если Рамирес и Тейлор сразятся в начале следующего года, я, вероятно, подожду несколько месяцев, чтобы подраться с победителем за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе. Я хочу покорить две весовые категории подряд. Мне интересно, что скажут после этого.

Это мой главный приоритет. Если эти бойцы вместе с Top Rank и ESPN устроят поединок в начале следующего года, я верю, что в следующем бою буду драться с победителем. Правда, я не знаю, о чем думают эти ребята, останутся ли они в первом полусреднем весе или перейдут в полусредний.

Тейлор говорил, что хочет подраться с Кроуфордом. Кажется, что он планирует изменить весовую категорию. Так что мне нужно быстрее выхватить этих ребят" - сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Хирн рассказал о возможном бое Усик - Джошуа.

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В статье: Теофимо Лопес
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