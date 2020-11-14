Брук и Кроуфорд прошли церемонию взвешивания перед боем. Видео

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WВО Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) и чемпион по версии IBF Келл Брук (39-2, 27 КО) прошли официальную церемонию взвешивания накануне своего поединка.

Бой состоится 15 ноября в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand. Ориентировочное начало главного события вечера - 05:00 по Киеву.

Теренс Кроуфорд: 66,4 кг.

Келл Брук: 66,7 кг.