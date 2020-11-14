Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брук и Кроуфорд прошли церемонию взвешивания перед боем. Видео
Нас ожидает ожесточенная битва
Чемпион мира в полусреднем весе по версии WВО Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) и чемпион по версии IBF Келл Брук (39-2, 27 КО) прошли официальную церемонию взвешивания накануне своего поединка.
Бой состоится 15 ноября в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand. Ориентировочное начало главного события вечера - 05:00 по Киеву.
Теренс Кроуфорд: 66,4 кг.
Келл Брук: 66,7 кг.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Бомбардир нации" умирает в доме престарелых. Герд Мюллер даже не помнит, кто он
- Отбор на ЧМ-2022. Южная Америка. Шедевр Короля Артура, Луис "Пенальти" Суарес и разгневанный Месси
- Разборки чемпионов. Португалия - Франция. Анонс и прогноз на матч Лиги Наций
- Два года назад Усик жестоким нокаутом завершил карьеру Беллью. ВИДЕО
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО
Новости по теме
- 10:52 Весь спорт Теофимо Лопес: Хочу биться за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе
- 10:15 Весь спорт Вместо отдыха тяжелая работа: Жан Беленюк проводит активные тренировки в спортивном зале. Фото
- 09:22 Весь спорт Промоутер Джошуа: Если Энтони не будет драться с Фьюри, точно будет бой с Усиком
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...