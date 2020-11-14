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Майк Тайсон: Боксирую с более молодыми и голодными парнями, и судя по всему, я еще очень хорош
Комментарий легенды
Легенда мирового бокса американец Майк Тайсон прокомментировал свой тренировочный лагерь перед поединком против Роя Джонса. Его слова цитирует eurweb.com:
"Я смотрел бои Роя на самом пике, так как именно такую форму я от него жду.
Я в лучшей форме, уже боксировал по семь раундов, и все становится только лучше. Боксирую с более молодыми и голодными парнями, и судя по всему, я еще очень хорош. Если парень на спарринге не надирает мне зад, он уволен, если он даже не пытается - он уволен. Все здесь обязаны выкладываться на полную" - сказал он.
Напомним, что ранее Эдди Хирн
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