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Майк Тайсон: Боксирую с более молодыми и голодными парнями, и судя по всему, я еще очень хорош

Бокс
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Комментарий легенды

Майк Тайсон: Боксирую с более молодыми и голодными парнями, и судя по всему, я еще очень хорош
UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса американец Майк Тайсон прокомментировал свой тренировочный лагерь перед поединком против Роя Джонса. Его слова цитирует eurweb.com:

"Я смотрел бои Роя на самом пике, так как именно такую ​​форму я от него жду.

Я в лучшей форме, уже боксировал по семь раундов, и все становится только лучше. Боксирую с более молодыми и голодными парнями, и судя по всему, я еще очень хорош. Если парень на спарринге не надирает мне зад, он уволен, если он даже не пытается - он уволен. Все здесь обязаны выкладываться на полную" - сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Хирн рассказал, при каких условиях состоится бой Усик - Джошуа.

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В статье: Майк Тайсон Рой Джонс
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