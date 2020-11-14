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Тайсон Фьюри: В спорте боксеры проигрывают, все то и дело терпят поражения

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Тайсон Фьюри: В спорте боксеры проигрывают, все то и дело терпят поражения
UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) прокомментировал поведение американца Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО). Его слова цитирует TalkSport:

"Сначала Уайлдер ничего не говорил в течение восьми месяцев, а затем внезапно появился со всеми своими заявлениями. Я не знаю, кто дает ему советы и кто его окружает, но, я думаю, ему нужно обратиться за помощью.

Продолжать делать то, что он делает - это не по-спортивному. Это явный признак его проблем с психическим здоровьем. Никто не хочет проигрывать, особенно после 12-летней победной серии, но должен наступить момент, когда ты отпускаешь свое поражение.

В спорте боксеры проигрывают. Все то и дело терпят поражения. Если для тебя это больше, чем спортивное соревнование, если ты заберешь с собой в могилу ненависть и отрицательные эмоции, то я не думаю, что тебе нужно этим заниматься", - сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Хирн рассказал, при каких обстоятельствах состоится бой Усик - Джошуа.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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