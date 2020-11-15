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Теренс Кроуфорд снес Брука и защитил свой чемпионский титул

Бокс
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Феерическая победа

Теренс Кроуфорд снес Брука и защитил свой чемпионский титул
UA-Футбол
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Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) успешно защитил титул в поединке против Келла Брука (39-3, 27 КО).

Оба боксера начали поединок с разведки и первые два раунда посвятили именно ей. Но уже в третьей трех минутке бойцы подарили болельщикам первые размены и мощные атаки. После одной из них Кроуфорд даже получил рассечение. Возможно это и стало причиной того, что чемпион не захотел долго играть с соперником и уже в четвертом раунде зажал того у канатов, отправил в нокдаун, а затем заставил рефери остановить бой.

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В статье: Келл Брук Теренс Кроуфорд
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