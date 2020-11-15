Теренс Кроуфорд: У Келла огромный талант, и этого у него не отнять

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) прокомментировал победу над британцем Келлом Бруком (39-3, 27 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"У него отличное чувство дистанции, и мне нужно было время, чтобы найти свой ритм. Вот почему поединок начался так конкурентно. Я не мог попасть. Но потом я начал боксировать поближе и попал в него пару раз, прежде чем поймать.

У Келла огромный талант, и этого у него не отнять. Он пытался победить, но я не стал торопиться. Он был в форме, уложился в вес, так что никаких оправданий - после трех побед он проиграл лучшему парню", - сказал он.