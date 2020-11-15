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Теренс Кроуфорд: У Келла огромный талант, и этого у него не отнять
Уважение к сопернику
Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) прокомментировал победу над британцем Келлом Бруком (39-3, 27 КО). Его слова цитирует BoxingScene:
"У него отличное чувство дистанции, и мне нужно было время, чтобы найти свой ритм. Вот почему поединок начался так конкурентно. Я не мог попасть. Но потом я начал боксировать поближе и попал в него пару раз, прежде чем поймать.
У Келла огромный талант, и этого у него не отнять. Он пытался победить, но я не стал торопиться. Он был в форме, уложился в вес, так что никаких оправданий - после трех побед он проиграл лучшему парню", - сказал он.
Напомним, что ранее
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