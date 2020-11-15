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Келл Брук: Сегодня победил сильнейший

Бокс
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Поведение джентльмена

Келл Брук: Сегодня победил сильнейший
UA-Футбол
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Британский боксер Келл Брук (39-3, 27 КО) после поражения от чемпиона мира Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО) прокомментировал бой. Его слова цитирует ESPN:

"Это бокс. Меня поймали ударом, который я не увидел, но рефери не стал обращать на это внимание. Со мной никогда раньше такого не случалось, но я всегда говорил, что если я и проиграю, то лучше уйду на щите, чем со щитом.

Рефери посчитал, что я не могу продолжать и остановил бой. Но лучше так, потому что я никогда не любил проигрывать из-за травм. Сегодня победил сильнейший", - сказал он.

Ранее Кроуфорд прокомментировал исход боя.

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В статье: Келл Брук Теренс Кроуфорд
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