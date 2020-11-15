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Келл Брук: Сегодня победил сильнейший
Поведение джентльмена
Британский боксер Келл Брук (39-3, 27 КО) после
"Это бокс. Меня поймали ударом, который я не увидел, но рефери не стал обращать на это внимание. Со мной никогда раньше такого не случалось, но я всегда говорил, что если я и проиграю, то лучше уйду на щите, чем со щитом.
Рефери посчитал, что я не могу продолжать и остановил бой. Но лучше так, потому что я никогда не любил проигрывать из-за травм. Сегодня победил сильнейший", - сказал он.
Ранее Кроуфорд
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