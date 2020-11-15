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Тайсон Фьюри: Насколько знаю, я не особо владею заклинаниями
Комментарий чемпиона
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в своей книге The Furious Method рассказал историю об американце Деонтее Уайлдере (42-1-1; 41 КО). Цитату приводит издание The Sun:
"Когда Джо Роган брал интервью у Уайлдера на своем подкасте после нашего первого боя, Деонтей сказал, что он думает, будто бы я наложил на него цыганское заклинание. Насколько я знаю, я не особо владею заклинаниями, хотя моя ирландская бабушка и была гадалкой.
Ясно, что я забрался ему в голову и поколебал его уверенность в себе, неоднократно говоря, что положу его во втором раунде. Я посеял это зерно в его голове и во время раскрутки поединка повторял эти слова так часто, что он испугался и сам в это поверил", - написал он.
Напомним, что ранее Теренс Кроуфор
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