Фьюри отказался от боя 5 декабря и вернется на ринг в 2021 году

Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) до конца года должен был провести третий бой с Деонтеем Уайлдером, однако переговоры между сторонами провалились. Британец рассчитывал 5 декабря в Лондоне впервые защитить титул WBC, все шло к тому, что Фьюри проведет бой с экс-чемпионом Европы Агитом Кабайелом, но накануне лучший супертяжеловес современности официально объявил, что в этом году на ринг не выйдет.

"Цыганский Король возвращается в 2021-м. Только те, кто поддерживал меня на 100% с тех пор, как я вернулся, разделят со мной славу", - написал Фьюри в Твиттере.

