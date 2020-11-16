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Фьюри отказался от боя 5 декабря и вернется на ринг в 2021 году
Чемпион WBC определился с планами
Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) до конца года должен был провести третий бой с Деонтеем Уайлдером, однако переговоры между сторонами провалились. Британец рассчитывал 5 декабря в Лондоне впервые защитить титул WBC, все шло к тому, что Фьюри проведет бой с экс-чемпионом Европы Агитом Кабайелом, но накануне лучший супертяжеловес современности официально объявил, что в этом году на ринг не выйдет.
"Цыганский Король возвращается в 2021-м. Только те, кто поддерживал меня на 100% с тех пор, как я вернулся, разделят со мной славу", - написал Фьюри в Твиттере.
The Gypsy King is returning in 2021. Only those that have supported me 100% since my comeback will be with me for the glory.— TYSON FURY (@Tyson_Fury) November 15, 2020
На 2021 год у Тайсона Фьюри предварительно запланирован бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа, который 12 декабря будет драться с обязательным претендентом IBF Кубратом Пулевым.
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