Безжалостно и брутально. Каким был последний нокаут в карьере Владимира Кличко. ВИДЕО

Владимир Кличко 6 лет назад сумасшедшим по силе левым боковым отправил в глубокий нокаут будущего соперника Энтони Джошуа Кубрата Пулева.

До конца карьеры украинец провел еще три боя – по очкам победил Брайанта Дженнингса и проиграл Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа.