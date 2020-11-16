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Безжалостно и брутально. Каким был последний нокаут в карьере Владимира Кличко. ВИДЕО
Этот бой уже стал классикой
Владимир Кличко 6 лет назад сумасшедшим по силе левым боковым отправил в глубокий нокаут будущего соперника Энтони Джошуа Кубрата Пулева.
До конца карьеры украинец провел еще три боя – по очкам победил Брайанта Дженнингса и проиграл Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа.
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