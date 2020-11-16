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Кэмпбелл: После боя со мной Ломаченко не похож на себя

Бокс
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Люк вспомнил поединок с украинцем

Кэмпбелл: После боя со мной Ломаченко не похож на себя
Новина українською

Британец Люк Кэмпбелл уверен, что Василий Ломаченко начал сдавать еще до боя с ним, а поражение в поединке с Тео Лопесом было логичным продолжением.

В 2019 году Ломаченко победил Кэмбпелла по очкам.

"Рад за Лопеса и его команду. Я уже говорил, что после боя со мной Ломаченко не похож на себя. Уверен, что мне удалось серьезно сломить его в день боя".

"За 7 первых раундов Ломаченко ни одного удара не нанес, Лопес делал все, что хотел в ринге", - сказал Кэмпбелл.

Напомним, Ломаченко проиграл Лопесу и потерял все пояса легкого веса.

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В статье: Василий Ломаченко Люк Кемпбелл
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