Хирн: Сравнивать список противников Джошуа и Фьюри просто смешно

Промоутер Эдди Хирн считает, что у Энтони Джошуа в течение карьеры было больше серьезных соперников, чем у Тайсона Фьюри.

"Любопытно, когда начинают насмехаться над списком соперников Джошуа. Были Уайт, Бризил, Кличко, Паркер, Поветкин, Такам, потом Руис дважды и теперь Пулев. И это все подряд".

"Никаких Шварцев, Валлинов, Сефери и еще какой-то итальянец, фамилию которого я уже не помню. Это просто смешно, сравнивая список противников Джошуа", - считает Хирн.

Отметим, что два последних боя Фьюри были против Деонтея Уайлдера.