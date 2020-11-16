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Хирн: Сравнивать список противников Джошуа и Фьюри просто смешно
Планируется, что боксеры встретятся в 2021 году
Промоутер Эдди Хирн считает, что у Энтони Джошуа в течение карьеры было больше серьезных соперников, чем у Тайсона Фьюри.
"Любопытно, когда начинают насмехаться над списком соперников Джошуа. Были Уайт, Бризил, Кличко, Паркер, Поветкин, Такам, потом Руис дважды и теперь Пулев. И это все подряд".
"Никаких Шварцев, Валлинов, Сефери и еще какой-то итальянец, фамилию которого я уже не помню. Это просто смешно, сравнивая список противников Джошуа", - считает Хирн.
Отметим, что два последних боя Фьюри были против Деонтея Уайлдера.
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