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Хирн: Сравнивать список противников Джошуа и Фьюри просто смешно

Бокс
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Планируется, что боксеры встретятся в 2021 году

Хирн: Сравнивать список противников Джошуа и Фьюри просто смешно
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Промоутер Эдди Хирн считает, что у Энтони Джошуа в течение карьеры было больше серьезных соперников, чем у Тайсона Фьюри.

"Любопытно, когда начинают насмехаться над списком соперников Джошуа. Были Уайт, Бризил, Кличко, Паркер, Поветкин, Такам, потом Руис дважды и теперь Пулев. И это все подряд".

"Никаких Шварцев, Валлинов, Сефери и еще какой-то итальянец, фамилию которого я уже не помню. Это просто смешно, сравнивая список противников Джошуа", - считает Хирн.

Отметим, что два последних боя Фьюри были против Деонтея Уайлдера.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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Источник:
Sport.ua

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