Усик в спарринге так сильно избил британца, что тот в 28 лет завершил карьеру

На своей странице в Instagram популярный британский супертяж опубликовал фрагмент спарринга с Александром Усиком (18-0, 13 КО). Один из пропущенных ударов стал для Аллена сигналом, что ему пора уходить из бокса.

"А вот и мой спарринг с Усиком. Это был мой последний спарринг. Примерно на 5-ой секунде вы можете услышать, как я выдаю из себя звук, похожий на храп. Если честно, был уверен, что следующие 30 минут я пролежал в отключке. Но, как оказалось, я не упал и даже продержался до конца раунда. Но если говорить начистоту, то на самом деле я был нокаутирован той левой плюхой", - написал Аллен.

Дэвид Аллен на профи-ринге проигрывал Диллиану Уайту, Луису Ортису, Ленрою Томасу, Тони Йока и Дэвиду Прайсу. Свою крупнейшую победу британец одержал в апреле 2019 года, когда отправил в нокаут Лукаса Брауна.