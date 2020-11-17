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Усик в спарринге так сильно избил британца, что тот в 28 лет завершил карьеру

Бокс
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Дэвид Аллен (18-5-2, 15 КО) устал пропускать удары

Усик в спарринге так сильно избил британца, что тот в 28 лет завершил карьеру
Новина українською

На своей странице в Instagram популярный британский супертяж опубликовал фрагмент спарринга с Александром Усиком (18-0, 13 КО). Один из пропущенных ударов стал для Аллена сигналом, что ему пора уходить из бокса.

"А вот и мой спарринг с Усиком. Это был мой последний спарринг. Примерно на 5-ой секунде вы можете услышать, как я выдаю из себя звук, похожий на храп. Если честно, был уверен, что следующие 30 минут я пролежал в отключке. Но, как оказалось, я не упал и даже продержался до конца раунда. Но если говорить начистоту, то на самом деле я был нокаутирован той левой плюхой", - написал Аллен.

Дэвид Аллен на профи-ринге проигрывал Диллиану Уайту, Луису Ортису, Ленрою Томасу, Тони Йока и Дэвиду Прайсу. Свою крупнейшую победу британец одержал в апреле 2019 года, когда отправил в нокаут Лукаса Брауна.

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В статье: Александр Усик Бокс
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Источник:
Vringe.com

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