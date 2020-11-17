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Промоутер: Фьюри вернется в феврале или марте

Бокс
(2 голосов)

Пока неизвестно, кто станет соперником британца

Промоутер: Фьюри вернется в феврале или марте
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Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) 5 декабря в Лондоне планировал провести первую защиту титула WBC, однако на этой неделе чемпион мира официально объявил, что не вернется в ринг в 2020 году.

"Мы сделали все, что было в наших силах, дабы бой 5 декабря стал реальностью, но не смогли прийти к общему знаменателю с Top Rank и ESPN – это просто не сработает без фанов при пандемии.

Следующий бой Тайсона состоится в США в конце февраля или марте. Хотя нашим приоритетом всегда был мегафайт с Энтони Джошуа, который в идеале было бы провести в Великобритании. Так что сейчас мы ждем решения судьи по делу Уайлдера в Америке", - говорит промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен.

Как известно, Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) после поражения от Фьюри в феврале текущего года активировал опцию о незамедлительном реванше, однако бой так и не состоялся. Теперь Уайлдер доказывает в суде свое право на третий бой с чемпионом WBC.

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В статье: Тайсон Фьюри
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Источник:
Vringe.com

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