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Мейвезер в феврале проведет бой в Токио
Легендарный американец снова возвращается
Флойд Мейвезер 28 февраля выступит в Токио на MMA-шоу «Мега 2021», сообщает Boxing News 24. Ожидается, что экс-чемпион мира в пяти весовых категориях проведет бой по правилам бокса. Имя потенциального соперника Мейвезера неизвестно.
В последний раз Мейвезер дрался 31 декабря 2018 года, когда в Японии легко нокаутировал местного кикбоксера Теншина Насукаву.
Последний официальный бой 43-летний американец провел в 2017 году против звезды MMA Конора МакГрегора. Мейвезер выиграл техническим нокаутом в 10-м раунде и улучшил свой послужной список до 50-0.
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