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Мейвезер в феврале проведет бой в Токио

Бокс
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Легендарный американец снова возвращается

Мейвезер в феврале проведет бой в Токио
Новина українською

Флойд Мейвезер 28 февраля выступит в Токио на MMA-шоу «Мега 2021», сообщает Boxing News 24. Ожидается, что экс-чемпион мира в пяти весовых категориях проведет бой по правилам бокса. Имя потенциального соперника Мейвезера неизвестно.

В последний раз Мейвезер дрался 31 декабря 2018 года, когда в Японии легко нокаутировал местного кикбоксера Теншина Насукаву.

Последний официальный бой 43-летний американец провел в 2017 году против звезды MMA Конора МакГрегора. Мейвезер выиграл техническим нокаутом в 10-м раунде и улучшил свой послужной список до 50-0.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Мейвезер за 300 миллионов готов выйти на МакГрегора или Хабиба.

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В статье: Бокс Флойд Мейвезер
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