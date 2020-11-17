Мейвезер в феврале проведет бой в Токио

Флойд Мейвезер 28 февраля выступит в Токио на MMA-шоу «Мега 2021», сообщает Boxing News 24. Ожидается, что экс-чемпион мира в пяти весовых категориях проведет бой по правилам бокса. Имя потенциального соперника Мейвезера неизвестно.

В последний раз Мейвезер дрался 31 декабря 2018 года, когда в Японии легко нокаутировал местного кикбоксера Теншина Насукаву.

Последний официальный бой 43-летний американец провел в 2017 году против звезды MMA Конора МакГрегора. Мейвезер выиграл техническим нокаутом в 10-м раунде и улучшил свой послужной список до 50-0.