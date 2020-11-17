Уайлдер хочет встретиться с Усиком

Экс-чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер поделился планами на 2021-й год.

35-летний боксер готов встретиться в ринге с украинцем Александром Усиком.

"Вы можете меня увидеть на ринге в январе или феврале. Сейчас мы подбираем соперника. В список потенциальных оппонентов входят Энди Руис, Роберт Хелениус, Джозеф Паркер. Кроме того у нас есть Диллиан Уайт и Александр Усик.

Хочу встретиться с Диллианом Уайтом, этот парень одержим мной", — сказал Уайлдер.

Напомним, что Уайлдер хочет заполучить реванш с Тайсоном Фьюри.