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Официально: Альварес 19 декабря проведет бой со Смитом
Год в боксе закончится интригующим поединком
Промоутерская компания Matchroom Boxing на официальном уровне объявила, что 19 декабря в США Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) проведет бой с победителем Суперсерии и «суперчемпионом» WBA во втором среднем весе Каллумом Смитом (27-0, 19 КО)
Для Альвареса бой со Смитом станет первым с ноября прошлого года, когда Канело нокаутировал Сергея Ковалева и стал чемпионом WBO в полутяжелом весе.
Смит свой последний бой также провел в ноябре 2019-го – британец не без вопросов решением судей прошел Джона Райдера.
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