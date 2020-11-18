Официально: Альварес 19 декабря проведет бой со Смитом

Промоутерская компания Matchroom Boxing на официальном уровне объявила, что 19 декабря в США Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) проведет бой с победителем Суперсерии и «суперчемпионом» WBA во втором среднем весе Каллумом Смитом (27-0, 19 КО)

Для Альвареса бой со Смитом станет первым с ноября прошлого года, когда Канело нокаутировал Сергея Ковалева и стал чемпионом WBO в полутяжелом весе.

Смит свой последний бой также провел в ноябре 2019-го – британец не без вопросов решением судей прошел Джона Райдера.