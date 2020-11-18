Пулев: Бой с Кличко был похож на комедию

Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) в 2014 году неудачно попытался свергнуть Владимира Кличко с трона супертяжелого веса – тот бой боксер из Софии проиграл тяжелым нокаутом в 5-м раунде.

12 декабря Пулев в Лондоне проведет бой с действующим чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

"Я извлек много-много уроков из боя с Кличко. У меня была неправильная стратегия, я не держался на расстоянии и сделал так много ошибок. Это было похоже на комедию, потому что я не смог показать Кличко, на что я способен. Но этого больше не повторится.

Я был слишком зеленым, чтобы быть на уровне чемпиона мира. Я не был готов, точка. Я мог бы пройти 25 раундов, но я был слишком зеленым, чтобы выходить на большую сцену. Но это был опыт, бесценный опыт, и сейчас я готов", - заявил Пулев.

Отметим, что поражение от Владимира Кличко остается единственным в карьере Кубрата Пулева.