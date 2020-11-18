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Теренс Кроуфорд: лучшие нокауты в карьере. ВИДЕО

Бокс
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Непобедимый американец знает, как делать шоу

Теренс Кроуфорд: лучшие нокауты в карьере. ВИДЕО
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Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) к 33 годам завоевал статус абсолютного чемпиона мира и становился чемпионом мира в трех весовых категориях.

В последнем бою один из лучших боксеров современности 14 ноября в Лас-Вегасе в четвертом раунде нокаутировал Келла Брука.

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В статье: Бокс Теренс Кроуфорд
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