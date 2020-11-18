Теренс Кроуфорд: лучшие нокауты в карьере. ВИДЕО

Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) к 33 годам завоевал статус абсолютного чемпиона мира и становился чемпионом мира в трех весовых категориях.

В последнем бою один из лучших боксеров современности 14 ноября в Лас-Вегасе в четвертом раунде нокаутировал Келла Брука.