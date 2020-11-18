Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Теренс Кроуфорд: лучшие нокауты в карьере. ВИДЕО
Непобедимый американец знает, как делать шоу
Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) к 33 годам завоевал статус абсолютного чемпиона мира и становился чемпионом мира в трех весовых категориях.
В последнем бою один из лучших боксеров современности 14 ноября в Лас-Вегасе в четвертом раунде нокаутировал Келла Брука.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Результат должен определиться на поле. УАФ выступила с заявлением относительно матча Швейцария - Украина
- "Я невероятно зол, сильно расстроен и опустошен". Гнабри – про 0:6 от Испании
- Аналитик молодежной сборной Украины подытожил выступления команды Ротаня и назвал задачи
- Пулев: Бой с Кличко был похож на комедию
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...