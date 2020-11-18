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Фьюри: На 100 миллионов процентов уверен, что побью Джошуа

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Фьюри: На 100 миллионов процентов уверен, что побью Джошуа
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Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) на 2021 год предварительно запланировали сразу два боя за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Я на 100 миллионов процентов уверен, что могу победить его. У меня 12-летняя карьера без поражений, я двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, я первый человек, который выиграл два титула, не проиграв ни единого боя.

Я на 100 процентов уверен, что смогу победить любого, с кем выйду на ринг. Именно поэтому я чемпион мира", - цитирует Фьюри BoxingScene.

Тайсон Фьюри вернется на ринг в феврале-марте. Не исключено, что его следующим соперником станет Деонтей Уайлдер, которого боксер из Манчестера в феврале нокаутировал в бою за титул WBC.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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