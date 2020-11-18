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Тайсон Фьюри сбил люстру во время тренировки. ВИДЕО
Крепление не выдержало ударов боксера
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC британец Тайсон Фьюри выложил на своей странице в "Инстаграме" видео, в котором показано, как он в ходе тренировки по боксу сбил люстру. Фьюри бил по груше, крепление не выдержало, и сломался не только боксёрский снаряд, но и люстра.
"Вот что ожидает всех в 2021-м", — подписал он видео.
В настоящее время Фьюри проводит тренировочный лагерь. Пока неизвестно, кто будет его следующим соперником.
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