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Тайсон Фьюри сбил люстру во время тренировки. ВИДЕО

Бокс
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Крепление не выдержало ударов боксера

Тайсон Фьюри сбил люстру во время тренировки. ВИДЕО
Новина українською

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC британец Тайсон Фьюри выложил на своей странице в "Инстаграме" видео, в котором показано, как он в ходе тренировки по боксу сбил люстру. Фьюри бил по груше, крепление не выдержало, и сломался не только боксёрский снаряд, но и люстра.

"Вот что ожидает всех в 2021-м", — подписал он видео.

В настоящее время Фьюри проводит тренировочный лагерь. Пока неизвестно, кто будет его следующим соперником.

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В статье: Тайсон Фьюри
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