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Кэмпбелл: Хэйни меня не впечатлил, он побил 40-летнего парня
Британец прокомментировал результаты боя
Британский легковес Люк Кэмпбелл (20-3, 16 КО) прокомментировал победу чемпиона WBC Дэвіна Хэйні (25-0, 15 КО) над кубинцем Юриоркисом Гамбоа (30-4, 18 КО).
"Хэйни меня не впечатлил, если честно. Он побил почти 40-летнего парня, который принял бой ради денег.
Хэйни действительно пытался достать его, но бой продлился все 12 раундов. Его навыки хороши, не поймите меня неправильно, но он должен останавливать ребят, если он считает себя настолько хорошим в боксе.
Всегда было известно, что у Гамбоа не лучшая челюсть, и он – полулегковес. Он поднялся оттуда. Скажу, что Хэйни меня не впечатлил", – сказал Кэмпбелл.
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