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Уайлдер: Я бы поубивал всех в бриджервейте
Американец не пойдет в новую весовую категорию
Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) не станет выступать в бриджервейте, который WBC создал для боксеров, которым по габаритам сложно конкурировать с соперниками из супертяжелого дивизиона.
"Да, теоретически я мог бы выступать в бриджервейте. Для меня не составило бы никаких проблем сделать лимит веса в 101,6 кг. Я привык, что мои оппоненты всегда намного тяжелее.
Но что было бы, если бы я дрался в бриджервейте? Да я бы поубивал там всех, сделал бы из голов оппонентов авокадо. Я слишком мощный для бриджервейта.
Не забывайте, что я отправляю спать парней, которые весят на 15-25 кг больше меня. Поэтому мне точно не стоит переходить в этот новый вес...", - сказал Уайлдер.
Деонтей Уайлдер в последнем бою в феврале 2020 года нокаутом проиграл Тайсону Фьюри и потерял титул WBC в супертяжелом весе.
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