  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Уайлдер: Я бы поубивал всех в бриджервейте
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уайлдер: Я бы поубивал всех в бриджервейте

Бокс
(1 голосов)

Американец не пойдет в новую весовую категорию

Уайлдер: Я бы поубивал всех в бриджервейте
Новина українською

Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) не станет выступать в бриджервейте, который WBC создал для боксеров, которым по габаритам сложно конкурировать с соперниками из супертяжелого дивизиона.

"Да, теоретически я мог бы выступать в бриджервейте. Для меня не составило бы никаких проблем сделать лимит веса в 101,6 кг. Я привык, что мои оппоненты всегда намного тяжелее.

Но что было бы, если бы я дрался в бриджервейте? Да я бы поубивал там всех, сделал бы из голов оппонентов авокадо. Я слишком мощный для бриджервейта.

Не забывайте, что я отправляю спать парней, которые весят на 15-25 кг больше меня. Поэтому мне точно не стоит переходить в этот новый вес...", - сказал Уайлдер.

Деонтей Уайлдер в последнем бою в феврале 2020 года нокаутом проиграл Тайсону Фьюри и потерял титул WBC в супертяжелом весе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бокс Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...