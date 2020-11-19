Уайлдер: Я бы поубивал всех в бриджервейте

Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) не станет выступать в бриджервейте, который WBC создал для боксеров, которым по габаритам сложно конкурировать с соперниками из супертяжелого дивизиона.

"Да, теоретически я мог бы выступать в бриджервейте. Для меня не составило бы никаких проблем сделать лимит веса в 101,6 кг. Я привык, что мои оппоненты всегда намного тяжелее.

Но что было бы, если бы я дрался в бриджервейте? Да я бы поубивал там всех, сделал бы из голов оппонентов авокадо. Я слишком мощный для бриджервейта.

Не забывайте, что я отправляю спать парней, которые весят на 15-25 кг больше меня. Поэтому мне точно не стоит переходить в этот новый вес...", - сказал Уайлдер.

Деонтей Уайлдер в последнем бою в феврале 2020 года нокаутом проиграл Тайсону Фьюри и потерял титул WBC в супертяжелом весе.