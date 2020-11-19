Альварес о бое против Смита: Мне нравятся такие вызовы

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) 19 декабря в США проведет бой с победителем Суперсерии и «суперчемпионом» WBA во втором среднем весе Каллумом Смитом (27-0, 19 КО). Это будет первый поединок звездного мексиканца после того, как он порвал отношения со всеми промоутерами и стал свободным агентом.

"Смит – боец, который идет вперед в поисках драки. Он не позволяет вам продохнуть, не дает поймать ритм. У него очень много качеств, он силен, но мы готовы к этому.

Это будет отличный бой. Мне нравятся такие вызовы в боксе. Они нужны, что продолжать идти вперед и творить историю", - приводит слова Альвареса BoxingScene.