Теофимо Лопес-старший: Тop Rank не хочет продвигать моего сына

Отец и тренер обладателя всех поясов в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший отреагировал на реакцию промоутеров, которые называли победу его сына над Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) странной:

"Мы знаем, что такое поражение, поэтому не оставляем судьбу боя в руках судей. Мы пытались побить Ломаченко настолько жестко, чтобы они нас не ограбили. И мы сделали это в тот вечер.

В Top Rank этому не обрадовались. Я не думаю, что они были счастливы. Если бы они радовались, то пришли бы на пресс-конференцию. Там никто так и не появился. Никого не было. Это неуважительно. На пресс-конференцию пришли только СМИ, но не было никого из Top Rank. И это будто оскорбление для моего сына, который только что стал самым молодым абсолютным чемпионом мира на этой гребаной планете. Они должны обожать этого парня. Мы принесли этой компании очень много денег, это же просто смешно.

В тот вечер родился новый Мэнни Пакьяо. Я всем об этом говорил. Они не хотят продвигать Теофимо и делать его звездой. Я не понимаю почему".