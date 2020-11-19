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Британский боксер заявил о желании сразиться с Усиком за пояс чемпиона WBO
Теперь дело за промоутерами
Британец Даниэль Дюбуа хочет провести бой за чемпионский титул с Александром Усиком, если Энтони Джошуа оставит его вакантным:
"Я определенно приму этот вызов. Это еще один большой вызов и большой бой. Он талантливый боец с хорошим боксерским умом и с отличными универсальными движениями.
Среди своих преимуществ могу отметить атлетизм, скорость, молодость и силу. Все это вместе взятое приведет меня к победе".
Напомним, что Дюбуа занимает второе место в рейтинге WBO.
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