Британский боксер заявил о желании сразиться с Усиком за пояс чемпиона WBO

Британец Даниэль Дюбуа хочет провести бой за чемпионский титул с Александром Усиком, если Энтони Джошуа оставит его вакантным:

"Я определенно приму этот вызов. Это еще один большой вызов и большой бой. Он талантливый боец с хорошим боксерским умом и с отличными универсальными движениями.

Среди своих преимуществ могу отметить атлетизм, скорость, молодость и силу. Все это вместе взятое приведет меня к победе".

Напомним, что Дюбуа занимает второе место в рейтинге WBO.