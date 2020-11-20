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Лопес: Все видели, как я потряс Ломаченко в 12-м раунде
Американец продолжает купаться в лучах славы
Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в октябре сенсационно остановил Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.
Лопес объяснил, почему Ломаченко включился в бой только с седьмого раунда.
"Если бы он начал раньше и делал то, что я ему позволил делать несколько раундов, – это была бы совсем другая история. Я бы нокаутировал его, и это было бы в начале боя. Но Лома знал, он не лез на рожон. Он держался на расстоянии так много, как мог. Но, в тоже время, ему нужно было быть активным.
В 12-м раунде я понял, что для меня это шанс потрясти его. И в последнем раунде, я думаю, все видели, как я потряс его. Я знал, что потряс его. Но рефери остановил бой из-за столкновения головами. Если бы он не остановил бой – я бы его уронил, или хотя бы он присел на колено", - сказал Лопес.
Теофимо Лопес не планирует давать реванш Василию Ломаченко, но со своими ближайшими планами новый абсолютный чемпион мира еще не определился.
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