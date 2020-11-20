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Виталий Кличко: Усик – патриот Украины

Бокс
(2 голосов)

Легендарный боксер высказался о соотечественнике

Виталий Кличко: Усик – патриот Украины
Новина українською

Экс-чемпион WBC в супертяжелом весе и член Зала славы бокса Виталий Кличко поговорил о ситуации с Александром Усика (18-0, 13 КО), у которого неоднозначная репутация в украинском обществе.

"Усик – тот человек, который ассоциирует себя с Украиной, и других мыслей по этому поводу у него нет. И мы должны поблагодарить Александра, где бы он ни находился.

Может, кому-то не нравится, что он посещает церковь или что-то не так сказал. Это может быть. Но я знаю Александра и могу сказать, что он патриот.

Мы очень рады за Александра, за его достижения и делаем все, чтобы он и дальше показывал хорошие бои, побеждал и поднимал украинский флаг", - сказал Кличко-старший.

Александр Усик в последнем бою в Лондоне единогласным решением судей побил Дерека Чисору и защитил статус обязательного претендента на титул WBO.

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В статье: Виталий Кличко Александр Усик
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Источник:
Tribuna.com

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