Виталий Кличко: Усик – патриот Украины

Экс-чемпион WBC в супертяжелом весе и член Зала славы бокса Виталий Кличко поговорил о ситуации с Александром Усика (18-0, 13 КО), у которого неоднозначная репутация в украинском обществе.

"Усик – тот человек, который ассоциирует себя с Украиной, и других мыслей по этому поводу у него нет. И мы должны поблагодарить Александра, где бы он ни находился.

Может, кому-то не нравится, что он посещает церковь или что-то не так сказал. Это может быть. Но я знаю Александра и могу сказать, что он патриот.

Мы очень рады за Александра, за его достижения и делаем все, чтобы он и дальше показывал хорошие бои, побеждал и поднимал украинский флаг", - сказал Кличко-старший.

Александр Усик в последнем бою в Лондоне единогласным решением судей побил Дерека Чисору и защитил статус обязательного претендента на титул WBO.