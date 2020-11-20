Представлено промо боя Тайсон-Джонс. ВИДЕО

Майк Тайсон и Рой Джонс 28 ноября проведут 8-раундовый выставочный бой. С учетом возраста двух легенд, раунды в бою будут длиться не стандартные 3 минуты, а 2.

Хотя изначально предполагалось, что поединок пройдет без объявления победителя, на кону в бою Тайсона и Джонса будет стоять титул WBC Frontline Battle Belt.