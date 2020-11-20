Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Представлено промо боя Тайсон-Джонс. ВИДЕО
Битва легенд бокса
Майк Тайсон и Рой Джонс 28 ноября проведут 8-раундовый выставочный бой. С учетом возраста двух легенд, раунды в бою будут длиться не стандартные 3 минуты, а 2.
Хотя изначально предполагалось, что поединок пройдет без объявления победителя, на кону в бою Тайсона и Джонса будет стоять титул WBC Frontline Battle Belt.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Игрок Александрии мог стать врачом, а сейчас вне футбола ездит на рыбалку
- Отмена матча УПЛ, новый контракт Гвардиолы c Сити. Главные новости за 19 ноября
- Усик может выйти на бой с Джошуа раньше, чем Фьюри
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...