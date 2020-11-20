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Теофимо Лопес свой следующий бой может провести с Джорджем Камбососом
Тео отказывается драться с Василием Ломаченко
Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес следующий поединок может провести с официальным претендентом на пояс по версии IBF Джорджем Камбососом, сообщает Boxingnews24.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум уже работает над тем, чтобы в первые недели 2021 года организовать большой вечер бокса в Австралии. Схватка Лопеса с Камбососом может стать его главным событием.
Напомним, Лопес стал абсолютным чемпионом мира в октябре 2020 года, когда единогласным решением судей победил Василия Ломаченко и забрал у него сразу три пояса. На данный момент Теофимо отказывается давать реванш украинцу.
Что касается Камбососа, то он в предыдущей схватке раздельным решением судей одержал победу над Ли Селби.
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