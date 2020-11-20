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Майк Тайсон: Я укусил Холифилда, поскольку хотел убить его
Железный Майк потерял контроль над собой
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон признался, что у него было желание убить Эвандера Холифилда. Напомним, в 1997 году Тайсон в ходе поединка с Холифилдом откусил сопернику кусок уха, за что получил дисквалификацию.
"Я укусил его, поскольку хотел убить. Я был очень зол на то, что меня били по голове и всё такое. Я действительно потерял осознание всего происходящего в бою. Это разрушило мой план на поединок", — приводит слова Тайсона Fox News.
На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 боёв: 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений. Он абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987-1990), чемпион мира по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990). До Флойда Мейвезера был самым высокооплачиваемым боксёром в мире.
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