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Определилось место проведения поединка Альварес - Смит, бой пройдет со зрителями

Бокс
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Поединок совсем скоро

Определилось место проведения поединка Альварес - Смит, бой пройдет со зрителями
UA-Футбол
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Один из лидеров P4P, чемпион мира по версии WBC Franchise в среднем весе Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) сообщил где пройдет его поединок против чемпиона WBA Super во втором среднем весе Каллума Смита (27-0, 19 КО). Его слова цитирует boxingTalk:

"Я очень рад вернуться в Alamodome и очень благодарен за то, что проведу поединок перед моими фанатами 19-го декабря. У меня прекрасные воспоминания о моих выступления в Техасе и я ожидаю, что это будет особый бой, который завершит этот год" - сказал Альварес.

Отметим, что стадион Alamodome в Сан-Антонио (Техас, США) вмещает около 72 тысяч зрителей. Пока точное количество разрешенных болельщиков на поединке Альварес - Смит не сообщается.

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В статье: Канело Альварес Каллум Смит
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