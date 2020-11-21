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Майк Тайсон демонстрирует невероятную форму перед боем с Джонсом. Фото

Бокс
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Американец в прекрасном физическом состоянии

Майк Тайсон демонстрирует невероятную форму перед боем с Джонсом. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса, американский супертяжеловес Майк Тайсон готов к поединку против Роя Джонса. На своей официальной странице в Instagram он разместил фото, на которых продемонстрировал свою прекрасную физическую форму.

Майк Тайсон демонстрирует невероятную форму перед боем с Джонсом. Фото - изображение 1

Майк Тайсон демонстрирует невероятную форму перед боем с Джонсом. Фото - изображение 2

Напомним, что бой Тайсон - Джонс состоится 29 ноября в Лос-Анджелесе (США).

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В статье: Майк Тайсон Рой Джонс
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