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Майк Тайсон демонстрирует невероятную форму перед боем с Джонсом. Фото
Американец в прекрасном физическом состоянии
Легенда мирового бокса, американский супертяжеловес Майк Тайсон готов к поединку против Роя Джонса. На своей официальной странице в Instagram он разместил фото, на которых продемонстрировал свою прекрасную физическую форму.
Напомним, что бой Тайсон - Джонс состоится 29 ноября в Лос-Анджелесе (США).
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