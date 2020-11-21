Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джордж Камбосос о бое с Теофимо Лопесом: Это будет мегаивент
Комментарий претендента
Претендент на титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) прокомментировал организацию поединка против абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО). Его слова цитирует The Age:
"Это мегаивент. Надеюсь, мы сможем собрать в Австралии 50-60 тысяч болельщиков. Я думаю, что этот бой будет крупнее, чем поединок Пакьяо - Хорн.
С точки зрения бизнеса имеет смысл провести его в Австралии. Дело в том, что здесь можно по максимуму воспользоваться возможностями, учитывая, как мы справились с этим ужасным вирусом. Это просто фантастическое событие. Бой Пакьяо - Хорн показал, что это может сработать. Что может быть лучше после выхода из пандемии, чем увидеть, как Камбосос гонится за величием, пытаясь завоевать не один, два или три, а целых четыре чемпионских титула? Все находятся на одной волне, от Теофимо Лопеса и его отца до Боба Арума. Все стремятся устроить этот бой в апреле следующего года" - сказал он.
Напомним, что ранее Боб Арум
Популярное сейчас
- Бакалов: Каштру выставит на Александрию тех, кто просто будет живым
- Коноплянка: Мне с моей травмой придётся попотеть около месяца
- Шахтер - Александрия. Анонс и прогноз матча
- Представлено промо боя Тайсон-Джонс. ВИДЕО
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Ансу Фати в Барселоне