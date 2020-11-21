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Джордж Камбосос о бое с Теофимо Лопесом: Это будет мегаивент

Бокс
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Комментарий претендента

Джордж Камбосос о бое с Теофимо Лопесом: Это будет мегаивент
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Претендент на титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) прокомментировал организацию поединка против абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО). Его слова цитирует The Age:

"Это мегаивент. Надеюсь, мы сможем собрать в Австралии 50-60 тысяч болельщиков. Я думаю, что этот бой будет крупнее, чем поединок Пакьяо - Хорн.

С точки зрения бизнеса имеет смысл провести его в Австралии. Дело в том, что здесь можно по максимуму воспользоваться возможностями, учитывая, как мы справились с этим ужасным вирусом. Это просто фантастическое событие. Бой Пакьяо - Хорн показал, что это может сработать. Что может быть лучше после выхода из пандемии, чем увидеть, как Камбосос гонится за величием, пытаясь завоевать не один, два или три, а целых четыре чемпионских титула? Все находятся на одной волне, от Теофимо Лопеса и его отца до Боба Арума. Все стремятся устроить этот бой в апреле следующего года" - сказал он.

Напомним, что ранее Боб Арум заявил о начале переговоров по организации боя Лопес - Камбосос.

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В статье: Теофимо Лопес Джордж Комбосос-младший
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